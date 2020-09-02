Son dakika... Şırnak'ta ağaçlık alanda yangın: Yüzlerce dönüm alan kül oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Şırnak'ta ağaçlık alanda yangın: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

Son dakika haberleri... Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

02.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:38

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Devam eden yangında yüzlerce dönüm alan kül olurken, birçok yaban hayvanı da telef oldu.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan Besta ve Hirimya dağlarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangının yoğunlaştığı bölgeye müdahale edilemezken, alevler sebebi ile yüzlerce dönüm alanın kül olduğu öğrenildi. Yangında, bölgede bulunan birçok yaban hayvanın da telef olduğu kaydedildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(iha)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Şırnak'ta ağaçlık alanda yangın: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Fatma Girik Defne Samyeli Müslüm Gürses Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Düğün Karar Samsun
Şu an buradasınız: Son dakika... Şırnak'ta ağaçlık alanda yangın: Yüzlerce dönüm alan kül oldu - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 10:38:39. #1.15#
title