Son Dakika | Şırnak'ta 4 terörist ölü olarak ele geçirildi Gelen son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. (İHA) Kaynak: İHA