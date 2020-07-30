Son Dakika | Şırnak'ta 4 terörist ölü olarak ele geçirildi
Gelen son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
30.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:44
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA