Son Dakika | Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

24.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:22
Son Dakika | Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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