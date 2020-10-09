Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
09.10.2020 00:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:37
Son dakika haberi... 1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek yürütülen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı