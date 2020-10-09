Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

09.10.2020 00:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:37
Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek yürütülen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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