Son dakika... Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

12.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:17

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Batman, Elazığ ve Şırnak'ta sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Batman, Elazığ ve Şırnak'ta sessizlik hakim oldu.

Ülke genelinde bu akşam başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şırnak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri kısıtlamanın başladığı andan itibaren seyir halinde bulunan araçları kontrol etti.

Son dakika... Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika... Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika... Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika... Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Caner Cindoruk Sermiyan Midyat
Spor Samatta Fatih Terim Ersun Yanal Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 00:17:07. #1.15#
title