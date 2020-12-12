Son dakika... Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
12.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:17
Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Batman, Elazığ ve Şırnak'ta sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Batman, Elazığ ve Şırnak'ta sessizlik hakim oldu.
Ülke genelinde bu akşam başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şırnak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri kısıtlamanın başladığı andan itibaren seyir halinde bulunan araçları kontrol etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel