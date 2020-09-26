Son dakika... Şırnak merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
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Son dakika... Şırnak merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

26.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:59
Son dakika... Şırnak merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haberleri: ŞIRNAK merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı.

ŞIRNAK merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı.

Şırnak'ta siber suçlarla mücadele kapsamında, Cizre ilçesi merkezli olarak kurdukları organize suç örgütü aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Şırnak, Mardin ve Mersin'de 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 82 bin 425 lira ve 3 bin 557 dolar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 84 dolu kartuş ve çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi. Yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin kayıtlara geçen yaklaşık 29 milyon TL para hareketliliği de tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 18 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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