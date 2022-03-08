Son dakika: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden, 8 dilde Kadınlar Günü kutlaması - Haberler

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Son dakika: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden, 8 dilde Kadınlar Günü kutlaması

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden, 8 dilde Kadınlar Günü kutlaması

Son dakika haberler: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları kliple 8 dilde Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları kliple 8 dilde Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekiplerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayIsıyla Türkçe, Kürtçe, Azerice, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Çince klip hazırlandı.

Klipte, 8 dilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Mart, Güncel, Haberler

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