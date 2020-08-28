Son Dakika | Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polisten sürpriz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polisten sürpriz

Son dakika gündem haberi: ADANA'da, koronavirüs salgınını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, cadde ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarının sirenlerinden korkan 3 yaşındaki Ömer El'in, korkusunu yenmesi için doğum günü etkinliğine polisler katıldı.

Son Dakika | Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polisten sürpriz
28.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:24

ADANA'da, koronavirüs salgınını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, cadde ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarının sirenlerinden korkan 3 yaşındaki Ömer El'in, korkusunu yenmesi için doğum günü etkinliğine polisler katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan 3 çocuk annesi Fatma El, küçük oğlu Ömer'in, koronavirüs salgınını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, cadde ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarından çalınan sirenlerden korktuğunu söyledi. Anne, Ömer'in bu korkusunu yenmesi için evde yapılacak doğum günü etkinliğine polisleri davet etti. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, animatör 'maskot' polisle ailenin oturduğu Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geldi. Ömer'e, polis üniforması ve çocuk polis kimlik kartı getiren ekipler, aileyle birlikte hazırlanan doğum günü pastasını üfledi.

Gelen ekiplere teşekkür eden anne Fatma El, "Televizyonda, sokakta oynayan çocukların polisi görünce kaçması onu çok etkiledi. Biz de aile olarak, oğlumuzun doğum gününde, 112 İhbar Hattı'nı arayarak bu durumu anlattık. Ekipler bizi kırmadı, hediyeler getirerek Ömer'le sohbet ettiler. Unutulmayacak bir gün yaşadık. Umarım, Ömer artık polislerden korkmayacak" dedi.

El ailesi, daha sonra polislerle birlikte kesilen doğum günü pastasını yedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Dünya
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Güncel
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Magazin
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! Ekonomi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fatih Dönmez Donald Trump Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son Dakika | Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polisten sürpriz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:24:56. #1.15#
title