Güreş Dünya Kupası'nda Muhammet Nuri Kotanoğlu finale yükseldi
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Güreş Dünya Kupası'nda Muhammet Nuri Kotanoğlu finale yükseldi

17.12.2020 19:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:41
Güreş Dünya Kupası'nda Muhammet Nuri Kotanoğlu finale yükseldi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 4-4'den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 4-4'den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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