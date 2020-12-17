Güreş Dünya Kupası'nda Muhammet Nuri Kotanoğlu finale yükseldi
17.12.2020 19:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:41
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 4-4'den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 4-4'den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı