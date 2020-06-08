Son Dakika | Sırameşeler ve İnkaya'da Hummalı Çalışma Son dakika haberleri... Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına hız verdi. Ekipler, Sırameşeler Mahallesi Şen Sokak ile İnkaya Mahallesi İlkadım Caddesi'nde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Dündar, "Osmangazi'nin 136 mahallesinde hizmet üretiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında yoğun bir asfalt çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Osmangazi'de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA