Son dakika... "Sinyal" operasyonu kapsamında Erzurum ve Ağrı'da 18 kişi gözaltına alındı

ERZURUM (AA) - Cep telefonu kaçakçılarına yönelik 76 ilde "Sinyal" adı verilen eş zamanlı operasyon kapsamında Erzurum ve Ağrı'da 18 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda cep telefonu kaçakçılarına yönelik Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 iş yerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 37'si akıllı, 83'ü tuşlu olmak üzerine 120 cep telefonu, 13 IMEI kopyalama box cihazı, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 97 fişek, ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ağrı

"Sinyal" operasyonu kapsamında Ağrı'da ise 473 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve 3 ilçedeki mobil iletişim dükkanlarında arama yaptı.

Ekipler, 48'i tuşlu olmak üzere toplamda 473 gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

Operasyonda 12 iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

Öte yandan İstanbul'dan sonra en fazla kaçak telefonun Ağrı'da ele geçirildiği öğrenildi.

Haberi Kaydet