Son Dakika | Sinop Valisi Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde cenaze törenine katıldı
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Son Dakika | Sinop Valisi Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde cenaze törenine katıldı

02.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:58
Son Dakika | Sinop Valisi Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde cenaze törenine katıldı

Son dakika gündem haberine göre Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde malul gazi İsa Aktürk'ün cenaze törenine katıldı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde malul gazi İsa Aktürk'ün cenaze törenine katıldı.

Ömer köyünde düzenlenen cenaze törenine katılan Karaömeroğlu, burada Aktürk'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Karaömeroğlu, cenazenin ardından Boyabat Kaymakamlığını da ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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