Son dakika! Sinop'ta yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika! Sinop'ta yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

25.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:32
Son dakika! Sinop'ta yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberine göre Sinop'ta çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ada Mahallesi'nde Saniye Koç'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada yangın sırasında dışarda olduğu öğrenilen ev sahibi Koç, söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangını komşularından öğrendiğini ifade eden Koç, "Koşarak eve geldim ve dumanların yükseldiğini gördüm. Çok üzgünüm, kış günü ailecek dışarda kaldık." dedi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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