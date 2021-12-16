Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Gerze yolu Yaykıl köyü mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AGP 252 plakalı cip ile seyir halinde olan İ.G.(39), yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü İ.G., M.G(8) ve S.M.G(6) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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