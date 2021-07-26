Son Dakika | Sinop'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Son Dakika | Sinop'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son Dakika | Sinop'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sinop'ta, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Üç zanlının gözaltına alındığı operasyonda, farklı adreslerde yapılan aramalarda, 512 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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