Son dakika... Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin lira ceza

Son dakika gündem haberine göre Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin 953 lira ceza uygulandı.

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin 953 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 ile mücadelenin hayatın her noktasında devam ettiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde belirli günler ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda ilimizde güvenlik kuvvetlerince yapılan denetimlerde bugüne kadar 696 kişiye 1 milyon 39 bin 953 lira ceza uygulanmıştır. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu