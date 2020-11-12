Son dakika! Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü
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Son dakika! Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü

12.11.2020 01:25 | Son Güncelleme: 12.11.2020 01:28
Son dakika! Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika haberine göre Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaşamını yitirdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başsökü köyünde Hamdi Kırık (51) ile akrabası Yaşar Kırık (49) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla vurulan Yaşar Kırık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırık'ın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hamdi Kırık jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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