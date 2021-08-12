Son dakika! Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı; 2 ölü (6)
Son dakika haberler... ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı