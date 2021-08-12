Son dakika! Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı; 2 ölü (6)
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Son dakika! Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı; 2 ölü (6)

Son dakika! Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı; 2 ölü (6)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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