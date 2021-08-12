Son dakika! Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı; 2 ölü (6)

Son dakika haberler... ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.