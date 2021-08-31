Son dakika! Sinop'ta selde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor
Son dakika gündem haberi... Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince kayıplar ırmak yatakları ve denizde aranıyor.
Sinop'ta denizde sürdürülen çalışmalar Ayancık, Gebelit, Sinop merkez ve Akliman bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Polis dalgıç ekipleri, Akliman bölgesinde arama çalışması yaptı.
Her gün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları hava kararıncaya kadar sürüyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven