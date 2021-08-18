Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)
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Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)

Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KÖPRÜ AÇILDI, ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTUSinop'un Ayancık ilçesinde, çöken yollar ve köprülerin onarımı devam ederken, Ayancık Çayı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan hafif alaşım sabit köprü de ulaşıma açıldı.

KÖPRÜ AÇILDI, ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Sinop'un Ayancık ilçesinde, çöken yollar ve köprülerin onarımı devam ederken, Ayancık Çayı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan hafif alaşım sabit köprü de ulaşıma açıldı. Yapımı tamamlanan köprüden araç geçişleri başladı. 40 metre uzunluğa ve 4,3 metre genişliğe sahip köprünün kurulmasının ardından 1 haftadır sağlanamayan araç trafiği, askeri personel ve polis ekipleri tarafından kontrollü gerçekleştirildi. Köprüde 2 yakada da uzun araç kuyruğu oluşurken, 1 hafta sonra araçlarını karşı yakaya taşıyanlar, yetkililere teşekkür etti.


Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)
Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)
Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)
Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)
Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)
Son Dakika | Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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