Son Dakika | Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

11.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:40
Son Dakika | Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberi... Sinop'un Ayancık ilçesi Hatip köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesi Hatip köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınabilmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fatma Şahin Mehmet Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:41:37. #1.15#
title