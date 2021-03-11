Son Dakika | Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:40
Son dakika haberi... Sinop'un Ayancık ilçesi Hatip köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesi Hatip köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınabilmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu