Son dakika... Sinop'ta bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika... Sinop'ta bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika... Sinop'ta bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Meydankapı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde küçük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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