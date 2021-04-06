Son dakika... Sinop'ta bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sinop'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Meydankapı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde küçük çapta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu