Son dakika... Sinop'ta baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı
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Son dakika... Sinop'ta baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı

Son dakika... Sinop'ta baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde park halinde bulunan ambulansın cam ve kapılarına baltayla zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Emre A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlı Emre A. hakkında daha önce de yaralama ve mala zarar verme suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Son dakika... Sinop'ta baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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