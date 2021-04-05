Son dakika! Sinop'ta 9 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haber... Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi kapsamında, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Erfelek ilçesi Güven köyünde ikamet eden şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile birlikte yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli soruşturma başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" açıklaması yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı