Son dakika! Sinop'ta 9 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Sinop'ta 9 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Sinop'ta 9 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haber... Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi kapsamında, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Erfelek ilçesi Güven köyünde ikamet eden şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile birlikte yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli soruşturma başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" açıklaması yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Sinop'ta 9 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:41:40. #1.16#
title