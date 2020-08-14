Son dakika... Sinop'ta 4 noktada çıkan örtü yangını söndürüldü Bir son dakika haberine göre Sinop'ta dört farklı noktada çıkan örtü yangını söndürüldü.

Sinop'ta dört farklı noktada çıkan örtü yangını söndürüldü. Alınan bilgiye göre, kent merkezi Zeytinlik ile Ada mahallelerinde ayrı noktalarda örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerlerine itfaiye ve orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlar yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Emniyet ekiplerince yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA