Son dakika: Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar turizme kazandırılıyor

Sinop'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2 bin 500 yıllık tarihi surların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, Sinop'u korumak amacıyla 2 bin 500 yıl önce inşa edilen tarihi surların ayakta kalabilen bölümlerinin restore edilmesi yönünde girişimleri olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nce desteklenen proje kapsamında tarihi surların restore edilerek turizme kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Maviş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da konuyu yakından takip ettiğini anlattı.

AB hibe programının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da projeye ek ödenek sağlandığını dile getiren Maviş, "Surlarımız hem turizm hem de tarihi açıdan bizim için çok önem arz ediyor. Maalesef şu an çevresi ve üzerinde çarpık bir yapılaşma söz konusu. Bu çirkin görüntünün ortadan kaldırılması yönünde çalışma başlattık. Tarihi Cezaevi projesiyle beraber yürütülecek bir çalışma olacak. İnşallah çalışma tamamlandığında tarihi surlarımız turizme kazandırılmış olacak." ifadelerini kullandı. ???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu