Son dakika... "Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu" salgın tedbirleriyle 23 Mayıs'ta düzenlenecek
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Son dakika... "Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu" salgın tedbirleriyle 23 Mayıs'ta düzenlenecek

24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:09
Son dakika... 'Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' salgın tedbirleriyle 23 Mayıs'ta düzenlenecek

Son dakika haber... Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl koşulamayan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun bu yıl salgın tedbirleri doğrultusunda "dalgalı start" uygulamasıyla koşulacağını belirtti.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl koşulamayan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun bu yıl salgın tedbirleri doğrultusunda "dalgalı start" uygulamasıyla koşulacağını belirtti.

Akdağ, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, 23 Mayıs Pazar günü "Çevre ve Sıfır Atık" temasıyla koşulacak maratona kayıtların sürdüğünü söyledi.

Maratona yerli ve yabancı atletlerin ilgi gösterdiğini anlatan Akdağ, Türkiye Atletizm Federasyonunun belirlediği salgın tedbirleriyle organizasyonun gerçekleşeceğini ifade etti.

Salgın kurallarında maratonların koşulduğuna işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu kuralların içinde en önemli olan 'dalgalı start' var. Her sporcu 1,5 metre arayla konumlandırılıyor ve belli aralıklarla start alıyorlar. Doğal olarak kimse birbiriyle temas etmiyor. Etkinlik alanında maske takma zorunluluğu var. Yine yarışın ilk 50 metresi ve son 50 metresinde maske takmak zorunluluğu var. Bitişe de herkes maskeli şekilde girmiş oluyor. Kurallara uymayanlar diskalifiye ediliyor. Etkinlik alanına sporcular ve organizasyon görevlileri dışında kimse alınmıyor ve ödül töreni de tedbirler çerçevesinde sade şekilde yapılıyor."

Akdağ, organizasyonun uluslararası nitelikte büyük bir etkinlik olduğunun altını çizdi.

Maraton için 1000'den fazla sporcu ve ailelerinin kente geleceğine dikkat çeken Akdağ, etkinliğin kent turizmi ve ekonomisine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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