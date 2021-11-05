Son dakika: Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD/ Pkk mensubu bir terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırıda öldürüldü

1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırıda öldürüldü

 Av yasağını delip balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi

Av yasağını delip balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title