Son dakika! Sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı
19.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:22
Son dakika gündem haberine göre Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından geçen hafta Yenikadın Köyü yakınlarında gözaltına alınan ve terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli M.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin