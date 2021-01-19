Son dakika! Sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı
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Son dakika! Sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı

19.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:22
Son dakika! Sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından geçen hafta Yenikadın Köyü yakınlarında gözaltına alınan ve terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli M.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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