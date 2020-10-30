Son dakika... Sınıf öğretmeni, eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti

Son dakika haberleri... KAYSERİ'de geçen yıl cam silerken 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe E.'nin eşi ve sınıf öğretmeni olan Orhan E. (43), bunalıma girip, tabanca ile intihar etti.