Son dakika... Sınıf öğretmeni, eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti
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Son dakika... Sınıf öğretmeni, eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti

30.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:04
Son dakika... Sınıf öğretmeni, eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti

Son dakika haberleri... KAYSERİ'de geçen yıl cam silerken 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe E.'nin eşi ve sınıf öğretmeni olan Orhan E. (43), bunalıma girip, tabanca ile intihar etti.

KAYSERİ'de geçen yıl cam silerken 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe E.'nin eşi ve sınıf öğretmeni olan Orhan E. (43), bunalıma girip, tabanca ile intihar etti.

Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki Dumlupınar Apartmanı'nda meydana geldi. Geçen yıl kasım ayında cam silerken 11'inci kattan düşen eşi Ayşe E.'yi kaybeden sınıf öğretmeni Orhan E., evde kimsenin bulunmadığı sırada başına dayadığı tabancayla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Orhan E.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Orhan E., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 çocuk babası Orhan E.'nin eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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