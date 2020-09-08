Son dakika... Sinemanın duayen oyuncusu İhsan Gedik'ten "Yeni jenerasyon bizi dışladı, iş vermedi" sitemi Son dakika gündem haberi... Türkiye'de, sinemanın "kötü adamı" olarak bilinen ve Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan, iki çocuk babası 78 yaşındaki İhsan Gedik, "Yeni jenerasyon bizi dışladı, yani iş vermediler.

Türkiye'de, sinemanın "kötü adamı" olarak bilinen ve Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan, iki çocuk babası 78 yaşındaki İhsan Gedik, "Yeni jenerasyon bizi dışladı, yani iş vermediler." siteminde bulundu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in daveti üzerine Hüyük ilçesine gelen ve Çavuş Mahallesinde kurulu bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyünü de ziyaret eden Gedik, ilçede katıldığı bir söyleşiden önce gazetecilere açıklama yaptı.

Gedik, Yeşilçam'da bine yakın filmde rol aldığını anlattı.

Sinemanın eski duayen oyuncusu Gedik, sinemayı bıraktıktan sonra artık o günlerin kendisi için geride kaldığını, ilerleyen yaşına rağmen yazdığı kitapları satarak geçimini sağladığını söyledi.

Artık sinemaya dair teklifler almadığını dile getiren ve bu konuda sitem de eden Gedik, şöyle devam etti:

"Yeni jenerasyonda herkesin grubu var. Kimisi alaylı, kimisi okullu ama ne var ki bir de ezber işi var. Şimdi doğruya doğru konuşalım. Bizim ezberimiz yok, biz alaylıyız. Yani onlar ezbere okuduğu için 6-7 yaprağı okuyabiliyor. Ama ben okusam okusam bir yaprağı okurum. İkinci yaprağı okuyamam. O yüzden bizim biraz noksanlığımız var ama afedersiniz Kur'an-ı Kerim değil yani. 4 kelimeyle işi bağlayabilirsiniz. O yüzden yeni jenerasyon bizi tamamen dışladı. Yani iş vermediler. Ne var ki ben de hiç babama minnet etmem. Büyüğümü severim, küçüğüme saygı gösteririm. Bir kitap hazırladım. Bu kitabı da satıyorum. Geçimimi sağlıyorum. Allah'tan başka kimseye de ihtiyacımız yok."

Kaynak: AA