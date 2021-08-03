Son dakika haber! Sındırgı yangın ekibine Bakan Pakdemirli'den teşekkür
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Son dakika haber! Sındırgı yangın ekibine Bakan Pakdemirli'den teşekkür

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - Sındırgı yangın ekibine Bakan Pakdemirli'den teşekkür Günlerdir devam eden Marmaris yangınına ülke genelinden birçok ekip müdahale ediyor.

- Sındırgı yangın ekibine Bakan Pakdemirli'den teşekkür

BALIKESİR - Günlerdir devam eden Marmaris yangınına ülke genelinden birçok ekip müdahale ediyor. Yangının yayılmasını önleyen Sındırgı ekibine Bakan Bekir Pakdemirli teşekkür etti.

Yangının başlaması ile birlikte bölgeye giden Sındırgı Orman İşletme yangın ekibi de gece gündüz demeden bölgeyi korumak ve yangını söndürmek için çalışmalara destek veriyor. Kavaklıdere'de yangının köylere zarar vermemesi için mücadele eden Sındırgı ekibini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli görüntüleri sosyal medya hesaplarında "Marmaris Kavaklıdere'de yangından köyleri koruyan #Ormanın Kahramanları. Allah sizlerden razı olsun." sözleri ile paylaştı. Sındırgı Orman İşletme Şefliği ekipleri, Antalya, Muğla bölgelerinde 5 arozöz, 1 arazi taşıtı ve 19 personel ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Son dakika haber! Sındırgı yangın ekibine Bakan Pakdemirli'den teşekkür
Son dakika haber! Sındırgı yangın ekibine Bakan Pakdemirli'den teşekkür
Son dakika haber! Sındırgı yangın ekibine Bakan Pakdemirli'den teşekkür
Son dakika haber! Sındırgı yangın ekibine Bakan Pakdemirli'den teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman

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