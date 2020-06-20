Son dakika... Sındırgı'ya biyolojik arıtma tesisi
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Son dakika... Sındırgı'ya biyolojik arıtma tesisi

Son dakika haberleri... Sındırgı'ya biyolojik arıtma tesisi Simav Çayı artık kirlenmeyecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan, ancak ödenek sıkıntısı yüzünden yarım kalan Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar yeniden başladı.

20.06.2020 00:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:40

Sındırgı'ya biyolojik arıtma tesisi

Simav Çayı artık kirlenmeyecek

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan, ancak ödenek sıkıntısı yüzünden yarım kalan Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar yeniden başladı.

25 bin kişi kapasiteli atık su arıtma tesisi için kurban kesildi, dualar eşliğinde müteahhit firma çalışmalarına başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, BASKİ genel sekreter yardımcısı Hüseyin Turan Kocahan ve Atık Su arıtma tesisi inşaat alanında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Daha önce başlatılan proje kapsamında 40 bin 258 metre içme suyu, 9 bin 848 metre kanalizasyon hattı, 2 bin 500 m'lük içme suyu deposu yapıldı. 25 bin kişi kapasiteli atık su arıtma tesisinin de yılbaşına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Simav çayı artık kirlenmeyecek, balıkçılar rahat edecek

Atıksu Arıtma Tesisi, karbon ve kısmi azot-fosfor giderim projesi olan ileri biyolojik arıtım teknolojisine göre tasarımlandı. Arıtma tesisinde arıtılacak olan Sındırgı ilçesinin kullanım sularından kaynaklı evsel nitelikli atıksuları, çevre mevzuatında istenilen şartları sağladıktan sonra Simav Çayına deşarjı yapılacak.

Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş "BASKİ aracılığıyla daha önce inşaatı başlayan ama ödenek sıkıntısından yarım kalan bir hadiseyi çok şükürler olsun Yücel başkanımızın desteği ile bu gün aşmış durumdayız. Müteahhidimiz de şu anda çalışmalarına başladı. Sındırgı'da 25000 konut kapasiteli arıtma tesisi inşaatının kurbanını bugün kestik. Bismillah dedik. İnşallah yılbaşına kadar da arkadaşlardan aldığımız taahhüt gereği işleme faaliyete başlayacağını öğrendik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Yani arıtma çevreci bir mantıkla, turizm memleketi olan Sındırgı'da doğal şehirde çok faydalı olacaktır. Hem balık tutmayı çok seven Sındırgı halkı, artık bundan donra Simav çayında çok daha gönül rahatlığıyla, daha temiz daha hijyenik bir ortamda balık tutma imkanına kavuşacaktır. Bu çevreci bir faaliyetten dolayı artık küçücük şehirlerde dahi arıtma düşünen bir anlayıştan dolayı, büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz'ı tebrik ediyorum kutluyorum. Bugünde alanda incelemelerde bulunduk. Birlikte alanı inceledik, kurbanımızı kestik."

Gelecek nesle daha temiz çevre

Tüm ilçelerde arıtma tesislerine önem verdiklerini ve doğayı gelecek nesle daha temiz bırakmayı hedeflediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz "20 ilçemizde olduğu gibi bütün ilçelerimizde arıtmalara çok önem veriyoruz. Çünkü çevremizi gençlerimize, yeni nesle temiz bir şekilde bırakmamız lazım. Arıtma da bunun için en önemli unsurlardan bir tanesi. Şehirleşme geliştikçe fosseptik çukurlarının doğayı kirlettiğini biliyoruz. Şu anda 25 bin kişilik biyolojik arıtma tesisinin temelini attık. İnşallah yılbaşında da buraya ilk su girişi yapılacak. Sındırgı'mız için hayırlı olsun" dedi.

Son dakika... Sındırgı'ya biyolojik arıtma tesisi

Kaynak: İHA

Manşet

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