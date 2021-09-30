Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi - Haberler
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Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi Balıkesir 'in Sındırgı ilçesindeki bir evde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

BALIKESİR (İHA) - Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir evde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Sındırgı'nın Şapçı Kırsal Mahallesi'nde Ramazan Akboğa ya ait evde, elektrikten kaynaklanan bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çalışmaların ardından yangını söndürdü. Yangının ardından ev, kullanılamaz hale geldi. 9 kişinin yaşadığı evde can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu. Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar, Kültür ve Sosyal İşler müdürü Salih Durak olay yerinde incelemede bulunarak ailenin talep ve ihtiyaçlarını belirledi. Aile geçici olarak imam evine yerleştirildi. Mahalle muhtarı ve halkı ile Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından temin edilen eşyalar yerleştirilerek ailenin mağduriyeti geçici olarak giderildi.

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber... Sındırgı'da bir ev yangında kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Son Dakika Haberleri
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