Son Dakika! Sincar Hava Harekatında 30 Hedef Vuruldu
Son dakika! 20'den fazla savaş uçağının katıldığı Sincar hava harekatında 30 hedef vuruldu.
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.
İLK KEZ VURULDU
Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu. Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi.
BAKAN AKAR: BU GÖREV BİTTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" dedi.