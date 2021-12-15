Son Dakika | Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı
Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeki Uğur Caddesi'nde seyir eden A.Y. yönetimindeki 06 HE 3425 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen S.S.'ye (71) çarptı. Kazada yaralanan yaya S.S. ambulansla Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesine sevk edildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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