Son dakika: Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika: Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı

15.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:27
Son dakika: Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü Burak Y. ( 26 ) idaresindeki 06 ET 9442 plakalı Toyota marka otomobili ile Peçenek Köyü İstikametinden gelip Sincan merkez istikametine seyri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü Burak Y. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Son dakika: Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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