Son dakika... Sınava beş saniye kala yetişti Son dakika habere göre Balıkesir 'in Edremit ilçesinde de ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde de ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı. Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk oturumu sınavına son 5 saniye yetişen öğrenci Ayça Derelioğlu, son saniyelerde yetişerek sınava girdi. Dereoğlu'nun sınava girmesi okul ilerisinde bekleyen veliler tarafından büyük sevinçle karşılanırken alkışlandı. - BALIKESİR Kaynak: İHA