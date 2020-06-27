Son dakika... Sınava beş saniye kala yetişti
Son dakika habere göre Balıkesir 'in Edremit ilçesinde de ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.
27.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:30
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde de ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.
Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk oturumu sınavına son 5 saniye yetişen öğrenci Ayça Derelioğlu, son saniyelerde yetişerek sınava girdi.
Dereoğlu'nun sınava girmesi okul ilerisinde bekleyen veliler tarafından büyük sevinçle karşılanırken alkışlandı. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA