Son dakika... Şimşekler görsel şölen oluşturdu
Son dakika haber... Şimşekler görsel şölen oluşturdu Kayseri'de gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Şimşekler görsel şölen oluşturdu
KAYSERİ - Kayseri'de gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Kayseri'de dün akşam meteorolojinin uyarısı sonrasında yağmurlu hava etkili oldu. Yağmurlu hava öncesinde siyah bulutların arasında birbiri ardına çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN