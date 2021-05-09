Son dakika... Şimşekler görsel şölen oluşturdu
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Son dakika... Şimşekler görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Şimşekler görsel şölen oluşturdu Kayseri'de gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Şimşekler görsel şölen oluşturdu

KAYSERİ - Kayseri'de gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kayseri'de dün akşam meteorolojinin uyarısı sonrasında yağmurlu hava etkili oldu. Yağmurlu hava öncesinde siyah bulutların arasında birbiri ardına çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Son dakika... Şimşekler görsel şölen oluşturdu
Son dakika... Şimşekler görsel şölen oluşturdu
Son dakika... Şimşekler görsel şölen oluşturdu
Son dakika... Şimşekler görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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