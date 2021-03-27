Son Dakika | Simav heyetinden Bakan Pakdemirli'ye proje sunumu
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Son Dakika | Simav heyetinden Bakan Pakdemirli'ye proje sunumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Simav heyetinden Bakan Pakdemirli'ye proje sunumu

Son dakika haber... Kütahya'nın Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Başkanı Adil Biçer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, sera yatırımları ve barajlarla ilgili projeleri sundu.

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Kütahya'nın Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Başkanı Adil Biçer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, sera yatırımları ve barajlarla ilgili projeleri sundu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bakan Pakdemirli'ye Eynal Kaplıcaları'ndaki termal seralarda üretilen hormonsuz domatesin kalitesini anlatıp, ikramda bulunduklarını belirtti. Başkan Biçer, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ile birlikte ziyaret ettik. İlçemizdeki sera yatırımları başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulan proje ve yatırımları istişare ettik. Nazik kabulleri ve ilgileri nedeniyle Bakan Pakdemirli'ye, ilçem adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika | Simav heyetinden Bakan Pakdemirli'ye proje sunumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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