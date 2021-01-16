Son dakika: Simav'da büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika: Simav'da büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

16.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:10
Son dakika: Simav'da büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezindeki bir büfeden 60 paket sigara ile 1000 lira çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin İ.G. (41) olduğunu belirledi.

Yakındaki bir köy evinde saklandığı belirlenen zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının 10 ayrı suç kaydı bulunduğu ve yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Çertik

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