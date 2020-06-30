Son dakika... Silopi Kaymakamı Kuruca, şehit ailesini ziyaret etti Son dakika haberi: Silopi Kaymakamlığına atanan Can Kazım Kuruca, şehit ailesini ziyaret etti.

Silopi Kaymakamlığına atanan Can Kazım Kuruca, şehit ailesini ziyaret etti.

Ofis Mahallesinde oturan Hasan Basut'u evinde ziyaret eden Kuruca, aile fertleriyle sohbet etti.

Daha sonra şehit Jandarma Er Mehmet Halil Barkın'ın ailesini ziyaret eden Kuruca, ailenin sorun ve talepleri dinledi.

Kaynak: AA