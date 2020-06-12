Son Dakika | Silopi'de özel rehabilitasyon merkezleri açılışa hazırlanıyor
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Son Dakika | Silopi'de özel rehabilitasyon merkezleri açılışa hazırlanıyor

Son dakika haberine göre Silopi ilçesinde koronavüris (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 15 Haziran'da yeniden açılacak.

Son Dakika | Silopi'de özel rehabilitasyon merkezleri açılışa hazırlanıyor
12.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:14

Silopi ilçesinde koronavüris (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 15 Haziran'da yeniden açılacak.

Silopi ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hazırlıklar başladı.

Özel bir rehabilitasyon merkezi müdürü Salih Aslan, merkezlerin 15 Haziran'da açılacağını söyledi.

Sosyal mesafenin korunması, maske uygulaması, dezenfektanlar ve kolonya kullanımı gibi konularda bazı önlemler alındığını ifade eden Aslan, en fazla 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat edeceklerini dile getirdi.

Merkezlerini en iyi şekilde eğitime hazırladıklarını aktaran Aslan, merkezde bulunan bütün malzemelerini önce deterjanla su ile yıkadıklarını ardından dezenfekte yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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