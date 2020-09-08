Son Dakika | Silivri'de sahte ayakkabı operasyonu
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Son Dakika | Silivri'de sahte ayakkabı operasyonu

Son dakika gündem haberi... Silivri'de bir ayakkabı deposuna yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

08.09.2020 22:30 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:34

Silivri'de bir ayakkabı deposuna yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir ayakkabı deposuna baskın düzenledi.

Ünlü markalara ait sahte ürünlerin ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

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Son Dakika | Silivri'de sahte ayakkabı operasyonu

Kaynak: AA

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