Son dakika: Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki plastik taşıma bandı üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok