Son dakika: Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika: Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki plastik taşıma bandı üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Sultan Alparslan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Max Meyer Umut Meraş Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 07:35:24. #1.14#

title