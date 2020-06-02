Son Dakika: Silivri'de otomobil, bir evin odunluğuna girdi Son dakika haberlerine göre Silivri'de otomobil, bir evin odunluğuna girdi Kaza yapan şoför elinden telefonunu bırakmadı Silivri'de sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil, önce karşı yönden gelen bir aracın aynasına çarptı, ardından da bir evin odunluğuna girdi.

Silivri'de otomobil, bir evin odunluğuna girdi Kaza yapan şoför elinden telefonunu bırakmadı İSTANBUL - Silivri'de sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil, önce karşı yönden gelen bir aracın aynasına çarptı, ardından da bir evin odunluğuna girdi. Kaza, akşam saatlerinden Silivri Mimarsinan Mahallesi Lozan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak önce karşısından gelen bir aracın aynasına çarptı, ardından da yol kenarındaki evin odunluğuna girdi. Kazada sürücü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Serdar B. çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin incelemelerinin ardından araç kaza mahallinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA