Son dakika haberi | Silivri'de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın
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Son dakika haberi | Silivri'de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Silivri'de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın Silivri'de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.

Silivri'de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın

İSTANBUL - Silivri'de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.

Silivri Fevzipaşa Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik kauçuk imalatı yapan fabrikadan yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aynı fabrikada dün sabah da yangın çıkmış, yangın itfaiyenin 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altında alınmıştı.

Son dakika haberi | Silivri'de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın
Son dakika haberi | Silivri'de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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