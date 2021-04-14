Son Dakika | SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
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Son Dakika | SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI /İSTANBUL DHASilivri'de kauçuk üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL DHA

Silivri'de kauçuk üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çanta Merkez Mahallesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Fabrikanin giriş katında dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, İBB Silivri, Çanta ve Değirmenköy itfaiye ekipleri, giriş kattaki yangını diğer kısımlara sıçramadan söndürdü. Fabrikanın giriş katında hasar oluştu.

Son Dakika | SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
Son Dakika | SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
Son Dakika | SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
Son Dakika | SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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