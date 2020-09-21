Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

SİLİVRİ'de kafede otururken eşini ağır yaralarken yanındaki arkadaşını öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı
21.09.2020 21:28 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:38
SİLİVRİ'de kafede otururken eşini ağır yaralarken yanındaki arkadaşını öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silivri'de dün akşam saatlerinde Metehan Ç. isimli şüpheli kafede oturan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ecem Ç. ve yanındaki Mehmet K.'ya silahla ateş ederek ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet K. hayatını kaybederken, Ecem Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.Olaydan hemen sonra Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan şüpheli Metehan Ç. karakoldaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Deniz Akkaya Seren Serengil Candaş Tolga Işık
Spor Babel Tisserand Erol Bulut Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Atama Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 21:38:44. #1.15#
title