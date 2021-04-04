SİLİVRİ'DE AYAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
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SİLİVRİ'DE AYAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İstanbul, DHASilivri'de bir evin balkonunda misina ipine ayağı takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İstanbul, DHA

Silivri'de bir evin balkonunda misina ipine ayağı takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki beş katlı binanın üçüncü katındaki balkonda meydana geldi. Bir güvercinin balkonda bulunan misina ip ve ağa takıldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla güvercinin bulunduğu balkona çıktı. Ayağı misina ipi ve ağa takılı olan güvercin ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı. Gerekli kontrollerinin ardından güvercin sahiplendirildi.

SİLİVRİ'DE AYAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE AYAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE AYAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE AYAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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